Противолодочный корабль «Североморск» выполнил ракетные стрельбы в Баренцевом море
Большой противолодочный корабль «Североморск» провел ракетные и артиллерийские стрельбы на учениях в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
«Экипаж корабля отработал ведение морского боя с условным противником и выполнил стрельбу по буксируемому морскому щиту главным калибром - артиллерийским комплексом АК-100», - говорится в сообщении.
Х-47М2 «Кинжал» - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.
Гриф «Совершенно секретно» с «Кинжала» снял президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Глава государства назвал его «идеальным оружием», способным гарантированно преодолевать все существующие и даже перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.