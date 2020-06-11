Противолодочный корабль «Североморск» выполнил ракетные стрельбы в Баренцевом море

Гриф «Совершенно секретно» с «Кинжала» снял президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Глава государства назвал его «идеальным оружием», способным гарантированно преодолевать все существующие и даже перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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