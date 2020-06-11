Выжигая полигон: артиллеристы огнем из всех орудий уничтожили «врага» под Нижним Новгородом

В Нижегородской области на учениях на полигоне Мулино артиллеристы уничтожили условного противника огнем из всех орудий, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В занятиях приняли участие все образцы ствольной, реактивной артиллерии и ракетных комплексов объединения, такие как реактивные системы залпового огня «Град», «Торнадо-Г», «Ураган», гаубицы «Мста-С», «Мста-Б», минометы 2С12 «Сани», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и другие единицы артиллерийской военной техники.

Всего в учениях было задействовано порядка 300 военнослужащих и 70 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.

Полевая 122-мм дивизионная реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей.

152-мм самоходная гаубица 2С19М2 принята на вооружение в 2014 году и является модернизацией известной самоходной гаубицы 2С19М «Мста-С».

Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях.