Су-25СМ наносят удар по командному пункту условного противника в Киргизии: кадры учений

Самолеты Су-25СМ объединенной российской военной базы, дислоцированной на территории Киргизской Республики, применили авиационные бомбы и ракеты класса «воздух-земля» в ходе летно-тактического учения, завершившегося на одном из авиационных полигонов в горах Средней Азии.

Российские штурмовики Су-25СМ в ходе выполнения летного задания авиационными бомбами поразили мишени, имитирующие командный пункт условного противника, а также отработали нанесение ракетного удара по колонне техники условного противника. Полеты выполнялись на скоростях 700 -750 км/ч и на высоте от 200 до 2500 метров.

Объединенная российская военная база является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении состоят штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ.