Евкуров: ВС РФ отработают новые способы применения войск

Новые способы применения войск отработают Вооруженные силы РФ в летнем периоде обучения, который начался сегодня, 1 июня. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Юнус-Бек Евкуров.

«Министром обороны Российской Федерации в задачах для Вооруженных сил на 2020 год определено повысить качество проводимых мероприятий боевой подготовки войск (сил) до уровня не ниже оценки "хорошо" и, не снижая интенсивности боевой учебы, незамедлительно внедрять в нее новые, более эффективные способы применения войск», - приводит слова Евкурова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Замминистра добавил, что в недавно завершившемся зимнем периоде обучения интенсивность боевой подготовки в войсках возросла, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться.

Кроме того, Евкуров рассказал о приоритетах военной политики Российской Федерации и направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития страны.