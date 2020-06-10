Военные врачи помогли жителям отдаленных районов Дагестана

Редкое надгробье с выгравированным фото среди традиционных дагестанских могил принадлежит Гаджимураду Нурахмаеву. Девятнадцатилетний парень сначала втерся в доверие, а потом расстрелял группу ваххабитов, вторгшихся в Дагестан в 1999 году ценой своей жизни.

Единственное сохранившееся изображение Героя России хранит и его мать. Сегодня военные медики преподнесли женщине цветы. Защитные костюмы - необходимость. Недавно Калимат Саадулаева переболела COVID-19.

Выездные бригады мобильного госпиталя Западного военного округа, развернутого в Ботлихе, начинают работу с маломобильным населением отдаленных сел горного Дагестана. В них же будут организовывать приемы на базе местных ФАП.

Новость о том, что в село Рахата прибывают военные врачи, распространилась как лесной пожар. В местном фельдшерско-акушерском пункте сегодня принимают медики узкого профиля и высокой квалификации. С начала работы выездной бригады прошло несколько часов и очередь не убывает.

«Чтобы провериться к глазному врачу, мне надо лично ехать в Махачкалу и проверяться. Это, конечно, очень хорошо, что приехали помогать нашему Дагестану», - поделился житель села Рахата Омарасхаб Сайпудинов.

Врач-терапевт, инфекционист, ЛОР, офтальмолог обследовали всех, кто нуждался в медицинской помощи. Тем, кому это требовалось, выписали направление в районную ЦРБ или сам многопрофильный мобильный госпиталь в Ботлихе.

«Конечно, такого рода помощь она необходима. Если нам дадут возможность, мы могли бы, и хотели бы именно совместно с военными врачами, поехать на другие населенные пункты, потому что военные врачи - они всегда славились хорошим, богатым опытом», - уверен заместитель главного врача Ботлихской ЦРБ Руслан Соломанов.

Сами медики Рахаты, кстати, тоже не преминули обследоваться у своих приезжих коллег. И польза от такого меддесанта носит далеко не точечный характер. Бригады делятся опытом с местными медицинскими работниками. В том числе и в борьбе с коронавирусом.