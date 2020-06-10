Пешие расчеты, механизированная колонна и авиация: в Подмосковье прошла репетиция Парада Победы

В Подмосковье состоялась совместная тренировка пеших расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Участники парада на Красной площади, который назначен на 24 июня, прошли строжайший отбор. Преимущество отдано вообще обладателям иммунитета к короновирусу.

Вначале на парадную площадку вынесли российский флаг и Знамя Победы. На репетиции в Алабино расчеты объезжал один из офицеров, все остальное - как на настоящем параде. Участники выждали время для обращения Верховного главнокомандующего. После прозвучал гимн и начался торжественный марш.

В масках и перчатках они чеканили шаг, будто уже маршировали по брусчатке Красной площади, но чтобы оказаться там, нужно показать отменную выправку на репетиции. На лучших равняются юнармейцы, суворовцы и курсанты военных учебных заведений.

В пешей колонне более 40 парадных расчетов. 11 из них будут маршировать в военной форме времен Великой Отечественной. В руках они пронесут образцы стрелкового оружия, с которым тогда защищали страну.

В составе механизированной колоны по Красной площади в этом году пройдут 232 единицы современной и перспективной военной техники. Более 20 образцов примут участие в военном параде впервые, например, БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ».

В этом году особый упор сделан на историю - это диктует сама дата проведения парада 24 июня. Поэтому будут образцы исторической техники, на корпуса которой нанесут именные надписи, характерные для периода ВОВ. В колонне - легендарные танки Т-34-85 и самоходные противотанковые артиллерийские установки СУ-100, управлять которыми - честь для поколения наследников Великой Победы.

Завершающая и самая зрелищная часть тренировки парада - в небе над Алабино появилась авиация. Один за другим самолеты взмыли в небо над подмосковной Кубинкой. Гул от реактивных двигателей эхом разнесся по ближайшим населенным пунктам.

Для участников легендарных пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» это очередная тренировка. Выстроившись в знаменитый кубинский бриллиант, они исполнили сложнейшие фигуры высшего пилотажа.

По традиции завершать авиационную часть парада будет группа из шести Су-25. «Грачи» - так еще называют эти машины за сходство с птицами - раскрасят небо над Кремлем в цвета российского триколора. Но это будет 24 июня, а пока всем участникам Парада Победы предстоит провести еще четыре тренировки в подмосковном Алабино и две на Красной площади.