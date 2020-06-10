Военнослужащие пронесли Знамя Победы под звуки «Священной войны»: кадры подготовки к параду в Екатеринбурге

На репетиции Парада Победы в Екатеринбурге военнослужащие пронесли Знамя Победы под звуки патриотической песни времен Великой Отечественной «Священная война». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В тренировке приняли участие парадные расчеты войск ЦВО, сотрудники ФСИН, военнослужащие ВДВ, а также сводный женский взвод роты почетного караула. Сводный оркестр исполнил около 30 композиций. Также принимали участие военные кабриолеты с символичными номерами 1941 и 1945.

Тренировки проходят каждый день, при этом строго соблюдаются профилактические меры, направленные на то, что бы не допустить распространение коронавируса. Военнослужащим выдали перчатки, защитные маски, антисептические средства. С гражданскими лицами они практически не контактируют. На месте проведения тренировок дежурят медики.