Военная техника в арктическом камуфляже впервые выйдет на Парад Победы в Екатеринбурге

В этом году на Параде Победы, который пройдет 24 июня в Екатеринбурге, впервые можно будет увидеть арктическую военную технику. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Среди техники, окрашенной в «северные» цвета - черный, белый и серый, - будут представлены танки с газотурбинной силовой установкой Т-80, бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы УАЗ с турелью для крупнокалиберных пулеметов, бронеавтомобили «Тигр».

Перед началом тренировок все машины обработаны дезинфицирующими средствами во избежание распространения коронавируса. Транспорт Минобороны, на котором перевозят военнослужащих, участвующих в подготовке к смотру, также регулярно дезинфицируется. За здоровьем каждого участника военного парада следят медики.

Все военнослужащие получают перчатки, защитные маски и антисептические средства и практически не контактируют с гражданским населением.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

На бронеавтомобиль могут устанавливаться пулеметы «Корд» или «Печенег», автоматический гранатомет АГС-30. Существует также модификация с 30-мм пушкой 2А72 в необитаемом модуле с СУО от робота «Уран-9». Броня «Тигра» обеспечивает защиту от огнестрельного оружия, в том числе от пуль автоматов АК-74 и СВД. Машина также имеет противоминную защиту. «Тигр» способен развивать скорость по шоссе до 90 км/ч.