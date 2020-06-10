Военные врачи из РФ провели консультации по борьбе с COVID-19 с китайскими коллегами
Специалисты обменялись опытом в профилактике, лечении и ликвидации медицинских последствий вызванных новой коронавирусной инфекцией
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские военные медики провели по видеосвязи консультации с китайскими коллегами по борьбе с COVID-19. Стороны обсудили методы диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.
Видеоконференция проходила в Центре координации медицинского обеспечения МО РФ в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Петербурге.
Китайские медики поделились своими методами борьбы с инфекцией, а российские специалисты рассказали, какие методы они используют для лечения заболевания и недопущения распространения коронавируса.