Чеканя шаг: в регионах идет масштабная подготовка к Параду Победы

В регионах началась масштабная подготовка к Параду Победы - к тренировкам приступили пешие расчеты, экипажи бронетехники и летчики ВКС.

Активно готовятся в торжествам во Владикавказском гарнизоне - на плацу чеканят шаг около тысячи военнослужащих и суворовцев. Несколько расчетов переоделись в форму времен войны.

В Екатеринбурге к тренировкам приступили летчики армейской авиации. В небе - грозные ударные Ми-24 «Крокодилы», многоцелевые Ми-8АМТШ «Терминаторы» и огромный транспортный Ми-26. Скорость - 200, высота - 150. А дистанция между машинами - всего 25 метров.

Во Владивостоке военнослужащие выехали в ночь - в столице Приморья состоялась первая репетиция на городских улицах для экипажей бронетехники. По городу в парадном строю прошли «Тигры», БТР, реактивные системы «Торнадо» и ракетные комплексы «Бастион».