Замминистра обороны РФ вручил главе Туркменистана Боевое знамя 738-го стрелкового полка

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин передал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-ой дивизии 2-го Украинского фронта. В составе этого подразделения во время Великой Отечественной войны воевал дед главы Туркменистана.



Во время торжественной церемонии передачи Боевого знамени, заместитель министра обороны России напомнил о 300 тысячах бойцов из Туркменистана, которые приняли участие в сражениях на фронтах Великой Отечественной войны, 104 из них удостоены высокого звания Герой Советского Союза.

«Именно советский народ стал надеждой и оплотом всего человечества, главным освободителем от коричневой чумы», - отметил генерал-полковник Александр Фомин.

В Минобороны подчеркнули, что Боевое знамя будет служить напоминанием того, какую высокую цену заплатил туркменский народ и граждане всего Советского Союза во имя Великой Победы.