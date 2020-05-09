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Полтора месяца на передовой: как Россия встретила вернувшихся из Италии военных специалистов

Алексей Кошкин
02:29 09.05.2020
Российские военнослужащие в Италии продезинфицировали 120 зданий и сооружений, обработав более двух миллионов квадратных метров помещений и покрытий.
Полтора месяца на передовой: как Россия встретила вернувшихся из Италии военных специалистов
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Почти полтора месяца российские военные специалисты провели на войне с коронавирусом в Италии. Они работали в сложнейших полевых условиях, в тех городах и областях, где вирус убивал людей десятками в сутки.

На передовой наши герои были с 22 марта. Больше, чем в ста населенных пунктах на севере Италии российские специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны, совместно с итальянскими военными, проводили полную дезинфекцию разных объектов. В первую очередь - пансионатов для пожилых людей.

Обработано 120 зданий и сооружений. Колоссальная работа проделана практически вручную.

«Выполнялось все это новыми средствами дезинфекции. Работы проходили, в основном, в населенных пунктах провинции Ломбардия, нами было обработано более 120 медицинских учреждений», - рассказал начальник научно-исследовательского отдела Андрей Баженов.

Силами министерства обороны в самом пострадавшем от коронавирусной инфекции городе Бергамо, открылся и работает полевой госпиталь. В нем российские военные медики приняли на лечение 115 заболевших коронавирусной инфекцией.

Большая часть, а именно 76 пациентов, уже выздоровели и выписаны домой. Помощь оказывается всем, кто обращается. Для работы в полевом госпитале были задействованы 8 бригад врачей и медицинских сестер. Тридцать два специалиста вели прием и лечение больных круглосуточно в три смены.

Сил потрачено много, но и опыт в борьбе с COVID-19 получен огромный. Это подчеркнул заместитель министра обороны Андрей Картаполов, который лично встретил самолет из Италии.

«Все военнослужащие, да что там, вся страна переживала и следила за вашей работой и вашими успехами», - заявил замминистра обороны.

Всем отличившимся замминистра вручил Медаль за воинскую доблесть первой степени. В свою очередь, посол Италии в России подчеркнул, что без помощи наших военных итальянский народ не получил бы надежду на победу в борьбе с коронавирусом.

«Я хочу лично поблагодарить правительство и вас за драгоценную помощь моей стране», - обратился к военнослужащим чрезвычайный и полномочный посол Италии в Российской Федерации Паскуале Терраччано.

Два самолета военно-транспортной авиации доставили домой не только военнослужащих, но и специальную технику. Всем прибывшим провели экспресс тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

«Конечно, чувства меня переполняют сейчас, тем более такая встреча» - признается Мария Любченко, в числе остальных вернувшаяся из командировки в Италию.

В самой Италии число вылечившихся уже превысило 93 тысячи человек и недавно там начался первый этап ослабления карантинных мер. И конечно же, во многом, этого удалось достичь трудом наших военнослужащих.

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