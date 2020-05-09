Героический город: жителей Кронштадта поздравили с Днем Победы

В истории Великой Отечественной войны подвиг Кронштадта и его жителей занимает особое место. Город выступил надежным щитом Ленинграда и вместе с ним прошел испытания страшной 900-дневной блокады. Мужество и героизм кронштадтцев, проявленные в борьбе с гитлеровской Германией, дважды отмечены награждением города орденами Боевого Красного Знамени, а с 2009 года Кронштадт занимает почетное место в списке Городов воинской славы России.

Уже 21 июня 1941 года, когда по приказу народного комиссара ВМФ Н.Г. Кузнецова командующий Краснознаменным Балтийским флотом В.Ф. Трибуц объявил боевую готовность, все кронштадтцы - и военные, и мирное население - сплотились в борьбе за свободу и независимость Отечества.

За годы войны немало жителей Кронштадта и моряков, проходящих службу на кораблях Кронштадтской военно-морской базы, совершили подвиги, за которые были удостоены звания Героя Советского Союза.

28 героев-кронштадтцев

Работник Кронштадского морского завода, а после - морской пехотинец Дмитрий Ходаков (1919-1944) совершил свой подвиг во время боев за освобождение Николаева в марте 1944 года. Чтобы облегчить фронтальный удар наступающих советских войск, было решено высадить в порт Николаев десант. Из состава 384-го отдельного батальона морской пехоты выделили группу десантников, в которую вошел Дмитрий Ходаков. Двое суток отряд вел кровопролитные бои, отбил 18 ожесточенных атак противника, уничтожив при этом до 700 солдат и офицеров врага. Во время последней атаки фашисты применили танки-огнеметы и отравляющие вещества. Но ничто не смогло сломить сопротивление десантников, принудить их сложить оружие. Они с честью выполнили боевую задачу, заплатив за это жизнями. В живых остались только четверо из 68 бойцов отряда. Краснофлотец Дмитрий Ходаков погиб. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство краснофлотцу Дмитрию Ходакову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Еще один работник Кронштадского морского завода - Яков Слепенков (1910-1968) - впоследствии стал военным летчиком и дослужился до командира авиационного полка. К октябрю 1942 года подполковник Слепенков совершил 90 боевых вылетов, в 10 воздушных боях сбил 9 вражеских самолетов. 22 февраля 1943 года за умелое командование авиаполком, образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Житель Кронштадта Николай Лебедев (1914-1942) стал танкистом-асом и участвовал в Сталинградской битве. Во время наступления советских войск на город Калач-на-Дону в ноябре 1942 года танк Лебедева все время шел впереди в головной походной заставе батальона. У хутора Манойлин (Клетский район) он один вступил в бой с 15 танками противника, уничтожил 10 из них, а остальные обратил в бегство. В хуторе Липов-Логовский (Суровикинский район Волгоградской области) он вступил в бой с 10 танками врага. Умело маневрируя, танк под командованием Лебедева вышел победителем, подбив 7 из них. Всего за время боев экипаж Николая Лебедева уничтожил 28 танков противника. 23 ноября 1942 года старший лейтенант Лебедев был тяжело ранен, оказался в окружении и, чтобы не попасть в плен, застрелился. В 1943 году старшему лейтенанту Лебедеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Еще больше подвигов совершено кронштадтцами непосредственно на Балтике. На протяжении всей войны из гаваней Кронштадта уходили на боевые задания корабли, катера и подводные лодки. За успешные действия по защите коммуникаций, минной и противоминной обороне, по вытеснению сил противника из Финского залива многие кронштадтские моряки удостоились высоких государственных наград, а целый ряд из них - звания Героя Советского Союза.

Алексей Афанасьев (1910-1978) командовал торпедным катером. Он отличился в первом морском бою в Рижском заливе, где атаковал и потопил крупный транспорт противника с войсками и грузом. Через несколько дней катер лейтенанта Афанасьева уничтожил транспорт и миноносец, а в июне-сентябре 1941 года повредил еще несколько вражеских кораблей. 3 апреля 1942 года Алексею Афанасьеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Самуил Богорад (1907-1996) с июня 1941 года служил в должности помощника командира подлодки Д-2 «Народоволец» Балтийского флота. В сентябре 1942 года Д-2 вышла в боевой поход и, действуя на основных коммуникациях противника, потопила транспорт «Якобус Фрицен» водоизмещением 4 090 брутто-тонн и нанесла значительные повреждения железнодорожному парому «Дойчланд» водоизмещением 2 972 брутто-тонн.

С марта 1944 года Самуил Богорад - командир подлодки Щ-310 (3-й дивизион бригады подлодок Балтийского флота), которой командовал до конца войны. Под его командованием Щ-310 совершила три боевых похода, записав на свой боевой счет восемь потопленных и поврежденных судов противника. В марте 1945 года подлодка Щ-310 награждена орденом Красного Знамени.

Восьмого июля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования, личное мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, капитану 3-го ранга Самуилу Богораду присвоено звание Героя Советского Союза

Владимир Гуманенко (1911-1982) командовал отрядом 2-го дивизиона торпедных катеров Балтийского флота. 13 июля, 1 августа и 27 сентября 1941 года его катера вели бои с вражескими кораблями, потопив при этом два больших транспорта и два миноносца, повредив два миноносца и баржу с танками. В общей сложности за годы войны им было потоплено 30 вражеских кораблей. Кроме того, старший лейтенант Гуманенко первым в Великой Отечественной войне осуществил боевые действия при 6-балльном шторме, а также впервые использовал темноту в качестве прикрытия для маневров торпедных катеров. 3 апреля 1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Григорий Давиденко (1916-1993) с декабря 1942 года был командиром катерного тральщика КТ-97 7-го дивизиона катерных тральщиков 1-й бригады траления Балтийского флота. В летней кампании 1943 года катер Давиденко участвовал в 81 боевой операции. За лето он прошел 6 200 миль, сбросил 298 глубинных бомб, уничтожил 7 магнитно-акустических мин противника. Всего к лету 1944 года экипаж Давиденко принял участие в 121 боевой операции по противоминному наблюдению, тралению, бомбометанию и конвоированию морских транспортов, уничтожению магнитно-акустических и якорных мин. Экипаж КТ-97 также участвовал в 18 десантных операциях. Старшиной 1-й статьи Давиденко была разработана оригинальная методика уничтожения мин-ловушек, которая впоследствии с успехом применялась всеми подразделениями бригады траления. 26 мая 1944 года группа катеров дивизиона в узком фарватере была атакована 37 вражескими бомбардировщиками. Враг сбросил на катера 74 авиабомбы и вел интенсивный огонь из пушек и пулеметов. В тяжелейших условиях боя за счет умелого маневрирования Григорий Давиденко сумел вывести свой катер из-под удара без единого повреждения. 22 июля 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Василий Жильцов (1909-1976) в годы войны командовал звеном торпедных катеров, которое в 1941-1944 годах уничтожило 10 боевых кораблей противника общим водоизмещением 6 250 тонн. 6 сентября 1943 года, обнаружив немецкий караван, торпедные катера под командованием Жильцова решительно пошли на сближение, стремительно атаковали их и потопили фашистский транспорт. Несмотря на полученное тяжелое ранение, мужественный моряк ушел из-под огня противника и довел катер в базу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Василию Жильцову присвоено звание Героя Советского Союза.

Иван Иванов (1914-1944) был командиром 3-го отряда 1-го гвардейского Краснознаменного дивизиона торпедных катеров Балтийского флота. 13 июля 1941 года он потопил миноносец водоизмещением 1 800 тонн и тральщик. 8 августа 1941 года Иван Иванов подорвал неприятельский миноносец. Под его руководством были успешно высажены в тыл врага на остров Рухну три группы разведчиков. В 1942 году катера отряда Ивана Иванова обеспечивали минные постановки, высадку разведывательных групп, выходили на поиск кораблей противника. В июне 1944 года Иванов обнаружил и атаковал в Нарвском заливе дозорный отряд противника, состоявший из четырех тральщиков и восьми сторожевых катеров. Торпедные катера его отряда потопили два тральщика и один повредили. Всего Иван Иванов лично и в составе отряда потопил 13 кораблей противника общим водоизмещением 18 350 тонн. Его заслуги перед Родиной были отмечены высокими наградами: орденами Красного Знамени, Ушакова II степени и Отечественной войны II степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года гвардии капитан-лейтенанту И.С. Иванову присвоено звание Героя Советского Союза.

Михаил Калинин (1918-1978) в октябре 1943 года назначен помощником, а 24 февраля 1944 года - командиром подводной лодки Щ-307 («Треска») 3-го дивизиона подводных лодок Балтийского флота. В этой должности он совершил два боевых похода на Балтике.

Во время первого из них, в октябре-ноябре 1944 года, подводная лодка Калинина уничтожила четыре немецких транспорта, во время второго, в январе-феврале 1945 года, – еще один немецкий транспорт противника.

6 марта 1945 года капитан-лейтенанту Михаилу Калинину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Владимир Коновалов (1911-1967) встретил начало войны на Краснознаменном Балтийском флоте в должности помощника командира подводной лодки Л-3 («Фрунзевец»). 1941 году Л-3 совершила три боевых похода, на ее минах подорвалось несколько фашистских транспортов.

В августе 1942 года Коновалов на Л-3 вышел в очередной боевой поход в южную часть Балтийского моря. За месяц нахождения в море подводная лодка успешно поставила мины и торпедными залпами уничтожила три транспорта общим водоизмещением 26 000 тонн, танкер и миноносец типа «Фольке». В январе 1943 года Владимир Коновалов был назначен командиром Л-3, а в марте подлодка получила звание гвардейской. Осенью 1944 года она в числе первых вышла в южную часть Балтийского моря. В кампанию 1944-1945 годов совершила три боевых похода в Померанскую бухту. За это время Л-3 под командованием Коновалова потопила пять транспортов общим водоизмещением 36 000 т, эскадренный миноносец и сторожевой корабль врага. На подходах к базам противника было выставлено 50 мин заграждения.

За образцовое выполнение боевых заданий командования командиру Л-З гвардии капитану 3-го ранга В.К. Коновалову 8 июля 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

Виктор Кусков (1924-1983) – моторист торпедного катера 1-го гвардейского дивизиона торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Краснознамённого Балтийского флота. В первый же год участия в боях он 42 раза выходил в море на минные постановки у баз противника, на поиск и уничтожение его кораблей. Во время одной из атак кораблей противника нашими торпедными катерами прямым попаданием вражеского снаряда был разбит левый мотор и повреждён маслопровод правого мотора катера. Несмотря на то, что Кусков был контужен, он добрался до мотора, голыми руками зажал повреждённое место маслопровода, получил сильные ожоги руки, но предотвратил утечку. Благодаря героическому поступку моториста катер выполнил поставленную задачу. В бою 1 июля 1944 года торпедный катер, на котором служил Виктор Кусков, был сильно повреждён. В машинном отделении возник пожар. Кусков был тяжело ранен, но продолжал стоять на боевом посту. Когда на спасение катера не осталось надежды, команде было приказано покинуть корабль. Кусков вместе со старшиной группы мотористов Григорием Матюхиным приняли меры для спасения двух раненых офицеров. Они надели на них свои спасательные пояса и спустились с офицерами за борт. Истекая кровью, Кусков поддерживал своего командира – лейтенанта М.Н. Хренова – в течение двух часов, пока не подошли наши катера. Виктора Кускова доставили в госпиталь с тремя тяжёлыми ранениями и сильными ожогами лица и рук. За участие в потоплении трёх кораблей противника, отвагу и героизм гвардии старшему краснофлотцу Виктору Кускову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Иван Ларин (1910-2001), получив в 1943 г. назначение командиром катера-тральщика, особо отличился в боях за острова Даго (Хиума) и Муху. В ночь на 1 октября 1944 г. его катер шел головным в дивизионе, который высаживал войска 109-го стрелкового корпуса. Гитлеровцы встретили катера ураганным огнем из орудий, пулеметов и минометов. Пулеметчики катеров сумели подавить огонь врага. Десантные войска были высажены. В течение двух суток, днем и ночью, невзирая на плохую погоду и большую волну, катер под командованием гвардии мичмана Ларина доставлял войска, вооружение, боеприпасы и другие грузы. Сорок восемь часов он не сходил с командного мостика.

За период Великой Отечественной войны Иван Ларин принял участие в многочисленных боевых выходах на траление, в проводке кораблей за тралами, форсировал мощные минные поля с ловушками, На его катер в кампанию 1943-1944 гг. было совершено 22 налета авиации противника, девять раз катер получал серьезные повреждения. 6 марта 1945 г. гвардии мичману Ивану Ларину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Сергей Лисин (1909-1992) встретил начало Великой Отечественной войны в должности командира подводной лодки «С-7» Краснознаменного Балтийского флота. Уже 24 июня 1941 года его подводная лодка, находившаяся в дозоре в Ирбенском проливе, была атакована 2 фашистскими торпедными катерами. На лодке возник пожар, были перебиты трубы вентиляционной системы, Благодаря мужеству экипажа, находчивости и большому опыту командира поврежденная лодка, лежавшая на грунте, всплыла и благополучно вернулась в базу. Летом 1942 г. подводная лодка «С-7» под командованием Лисина во время 45-суточного пребывания на позиции потопила 4 транспорта противника общим водоизмещением 28000 т, а пятый повредила. 17 октября 1942 г. «С-7» вышла в очередной боевой поход в Ботнический залив, 21 октября командир донес, что лодка благополучно прошла Финский залив и вышла в Балтийское море.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 г. капитану 3-го ранга Сергею Лисину присвоено звание Героя Советского Союза.

Александр Маринеско (1913-1963) начало Великой Отечественной войны встретил в должности командира подводной лодки М-96.

В апреле 1943 года Маринеско был назначен командиром подводной лодки С-13. В поход под его командованием она вышла только в октябре 1944 года. В первые же сутки похода, 9 октября, Маринеско обнаружил и атаковал транспорт немецкий «Зигфрид» и сумел повредить его.

С 9 января по 15 февраля 1945 года Александр Маринеско находился в своём пятом боевом походе, в течение которого были потоплены два крупных транспорта противника – «Вильгельм Густлофф» и «Штойбен».

5 мая 1990 года Указом Президента СССР Михаила Горбачёва, Александру Маринеско посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Алексей Матиясевич (1905-1995) в первый год войны был назначен на должность старшего помощника подводного минного заградителя «Лембит», а затем стал командиром лодки до самого конца войны.

Зимой 1941 года Алексей Матиясевич в условиях блокадного Ленинграда организовал работы по ремонту «Лембита» и к кампании 1942 года лодка находилась в полной боевой готовности.

14 сентября 1942 года после успешной двойной торпедной атаки «Лембит» подвергся особенно ожесточённой атаке сил противолодочной обороны противника, в результате которой произошёл мощный взрыв в аккумуляторной батарее командного отсека и начался пожар. Как правило, в такой ситуации даётся команда на всплытие. Капитан мгновенно оценил обстановку, отдал распоряжения по тушению пожара и эвакуации раненных, успешно организовав борьбу за живучесть. Необнаруженная лодка легла на дно, последствия повреждений устранялись в течение суток. Корабль успешно вернулся на базу на одной аккумуляторной батарее, погибших не было. За этот поход Алексей Матиясевич был представлен к званию Героя Советского Союза.

Всего за время войны «Лембит» под командованием А. М. Матиясевича совершил пять минных постановок, выставив 100 мин, провёл 8 торпедных атак.

Григорий Матюхин (1915-1922) был старшиной группы мотористов торпедного катера 1-го гвардейского дивизиона торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Краснознамённого Балтийского флота. 21 сентября 1941 года при налёте авиации противника на катере, на котором служил Матюхин, начался пожар, рвались патроны и ракеты. Старшина, раненный в руку, потушил пожар, чем спас катер. В кампанию 1943 года старшина мотористов торпедного катера № 43 Григорий Матюхин принимал участие в 32 боевых выходах на постановку минных заграждений у берегов противника и на его коммуникациях. 1 июля 1944 года торпедные катера дивизиона в районе острова Нерва вступили в бой с группой вражеских кораблей. В этом бою гвардейцы потопили 2 миноносца, 4 сторожевых корабля и 12 сторожевых катеров. Во время боя вражеский снаряд попал в моторный отсек «ТКА-43». Тяжёлые ранения получили члены экипажа, на мотористах горела одежда. В пробоину хлынула вода. Григория Матюхина ранило в обе ноги, но он пришёл на помощь товарищам, вынес их из отсека и, надев на них спасательные пояса, опустил за борт. Когда на спасение катера не осталось надежды, Григорий Матюхин взял себе на плечи тяжелораненого командира катера лейтенанта М.Н. Хренова, свой спасательный пояс отдал другому офицеру — старшему лейтенанту Прушинскому и спустился с ними в воду. Вместе с мотористом – краснофлотцем Виктором Кусковым, Матюхин поддерживал раненых командиров до подхода катера, подобравшего моряков. За свой подвиг Григорий Матюхин был удостоен звания Героя Советского Союза.

Александр Обухов (1917-2009) в годы войны командовал отрядом 2-го дивизиона сторожевых катеров Охраны водного района Таллинского и Кронштадтского морских районов Краснознамённого Балтийского флота. Он участвовал в 138 боевых выходах по проводке кораблей, боевому тралению и высадке десантных групп. Особенно отличился в Моонзундской десантной операции, обеспечив под огнем врага высадку десантников первого броска на о-ва Даго (Хийумаа) и Эзель (Сааремаа) (Эстония). Звание Герой Советского Союза присвоено Александру Обухову 6 марта 1945 г.

Григорий Оводовский (1906-1974) с 1943 году в звании старшего лейтенанта командовал 1-м звеном 4-го дивизиона катерных тральщиков военно-морской базы Кронштадтского морского оборонительного района Краснознаменного Балтийского флота. В 1944 году –командир 1-го гвардейского дивизиона катеров-тральщиков Ладожской военно-морской базы, а с осени 1944 года капитан-лейтенант Оводовский командовал 7-м дивизионом тральщиком 2-й бригады траления Балтийского флота.

За время войны Григорий Оводовский совершил более 100 выходов на траление, проводку и десантирование. В 1944 году под его руководством было успешно осуществлено траление в Выборгском заливе, благодаря чему за десять дней было уничтожено 320 морских мин и проложен путь кораблям Балтийского флота к Выборгу. В августе 1944 года дивизион Оводовского протралил путь к Таллину, только за два дня уничтожив 248 мин, а в мае 1945 года – в Пиллау. Траления проводились в условиях постоянных авианалётов, однако боевая задача дивизионом была успешно выполнена.

8 июля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитан-лейтенант Григорий Оводовский был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Евгений Осипов (1913-1943) в декабре 1941 года был назначен командиром подводной лодки «Щ-406». В блокадную зиму 1941-1942 годов он за короткий срок сумел организовать ремонт механизмов своей лодки и подготовить её к выходу в море.

В июне 1942 года в сложных условиях «белых ночей» и сильного противодействия сил противолодочной обороны врага капитан-лейтенант Осипов одним из первых вышел в боевой поход с задачей неограниченных боевых действий на морских коммуникациях и нарушения судоходства противника. Для ускорения выхода в Балтийское море он изменил рекомендованный курс и повёл подводную лодку через минные поля на глубине погружения 50-60 метров, впервые применив тактику форсирования минных заграждений на глубинах, близких к глубине места плавания, но безопасных от донных мин. Следуя в район боевых действий «Щ-406» подверглась атаке вражеского бомбардировщика. Бомбовые разрывы вывели из строя электроуправление вертикальным и горизонтальными рулями. Экипаж лодки самоотверженно устранил повреждения в подводном положении и продолжил выполнение боевой задачи. Находясь на позиции, Евгений Осипов активно искал конвои противника, смело заходил в прибрежные районы со сложной навигационной обстановкой, атаковал вражеские корабли и суда. В результате были потоплены 2 транспорта – «Бенгт-Стуре» и «Агнес», серьёзно повреждена парусно-моторная шхуна «Фидес».

В октябре 1942 года «Щ-406» под командованием капитан-лейтенанта Осипова вновь вышла в боевой поход и отправила на дно два вражеских транспорта.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 23 октября 1942 года капитан-лейтенанту Евгению Осипову присвоено звание Героя Советского Союза.

Сергей Осипов (1912-1976) был командиром 4-го дивизиона торпедных катеров бригады торпедных катеров Балтийского флота. 26 июля 1941 года его катера вступили в неравный бой с караваном вражеских судов в 26 вымпелов и потопили 2 миноносца, транспортный и сторожевой корабли. Через пять дней 4 катера пошли в атаку против 5 вражеских миноносцев, 2 из них были потоплены, один повреждён. 13 сентября 1941 года дерзкой атакой были пущены на дно 3 вражеских транспорта общим водоизмещением 20 000 т, на которых находилось не менее 1500 солдат. Дивизион капитан-лейтенанта Сергея Осипова помог сорвать намечавшуюся фашистами высадку десанта на остров Эзель (Сааремаа).

В конце сентября 1941 года за короткий период небольшая группа торпедных катеров Сергея Осипова нанесла ощутимый урон врагу: сбила 2 самолёта, потопила 5 миноносцев, 4 транспорта и 2 торпедных катера. Кроме того, на выставленных катерами минах подорвались и получили повреждения 2 миноносца и один сторожевой корабль противника.

За мужество и героизм, проявленные в боях, указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 года капитан-лейтенанту Осипову присвоено звание Героя Советского Союза.

Федор Пахальчук (1916-2012) будучи командиром 2-го дивизиона катеров-тральщиков 4-й бригада траления Балтийского флота капитан 3-го ранга Фёдор Пахальчук к июлю 1944 года 250 раз выводил катера на боевое траление, выполняя все ‘боевые задачи. 22 раза его дивизион тралил мины под разрывами снарядов.

26 мая 1944 года в Нарвском заливе катерные тральщики Пахальчука попали под удар 27 фашистских «юнкерсов». Это было особенно опасно потому, что дивизион находился на ещё не протраленном минном поле. Пахальчук начал маневрировать, чтобы «юнкерсы» не могли прицелиться и приказал поставить дымовую завесу. Бомбардировщики снизились и попытались обстрелять тральщики из пулемётов, но советские моряки открыли такой интенсивный огонь, что немецким самолетам пришлось снова набирать высоту, причем 2 из них были сбиты, 3 – серьёзно повреждены.

22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, капитану 3-го ранга Федору Пахальчуку было присвоено звание Героя Советского Союза.

Абрам Свердлов (1912-1991) командовал отрядом торпедных катеров 2-го дивизиона бригады торпедных катеров Краснознамённого Балтийского флота. В январе 1942 года смелой и решительной атакой под артиллерийским огнём, несмотря на пожар катера, он потопил немецкий транспорт, гружённый боезапасом. Всего к июню 1944 года на счету Свердлова было 7 потопленных кораблей противника общим водоизмещением 7170 тонн, за что отважный командир был удостоен звания Героя Советского Союза.

Василий Старостин (1911-1976) с первых дней Великой Отечественной войны командовал 1-м отрядом 3-го дивизиона бригады. Его отряд конвоировал караваны транспортов, участвовал в минных постановках на фарватерах и у баз противника, неоднократно высаживал разведывательно-диверсионные группы на занятое немцами побережье и на островах, вел борьбу с подводными лодками. 30 мая 1944 года отряд Старостина обнаружил в Нарвском заливе 4 тральщика и до 10 сторожевых катеров противника. Командир смело повёл свои катера на сближение с неприятелем. В этом бою катера отряда потопили 3 тральщика врага. 6 июня отрядом Василия Старостина были потоплены ещё 2 вражеских тральщика и 1 подорван, а к июлю 1944 года на его счету было уже 7 потопленных кораблей противника общим водоизмещением 5620 тонн.

22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану 3 ранга Василию Старостину присвоено звание Героя Советского Союза.

Виктор Тихонов (1911-1979) – с января 1943 года – командир отряда бригады торпедных катеров Балтийского флота. 14 раз командовал боевыми выходами катеров на постановку минных заграждений, участвовал в 4 выходах для высадки диверсионных и разведывательных групп на побережье, занятое врагом. При высадке десанта на о. Даго (Хиума) 2 октября 1944 г. Виктор Тихонов командовал головной группой торпедных катеров первого эшелона, первым подошел к берегу, умело подавил огневые точки противника и произвел высадку десанта без потерь, чем обеспечил захват плацдарма. В мае 1945 г. он обеспечивал перевозку десантных войск 19-й армии на о. Борнхопьм. Командуя группой торпедных катеров, захватил в море и доставил в п. Кольберг 5 малых кораблей противника.

За потопление в кампанию 1943-1944 гг. торпедными катерами под его командованием 10 кораблей противника, отличное выполнение заданий, героизм и отвагу в боях с врагом Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 г. капитану 3 ранга Виктору Тихонову присвоено звание Героя Советского Союза.

Иван Травкин (1908-1985) встретил начало войны в должности командира подводной лодки «Щ-303». На этой лодке он совершил 3 боевых похода. В первом походе, в июле 1942 года, торпедировал немецкий транспорт с войсками. С марта 1944 года до конца войны – командир подводной лодки «К-52». На ней также выполнил 3 боевых похода. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года капитану 3-го ранга Ивану Травкину за умелое командование подводной лодкой и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками присвоено звание Героя Советского Союза.

Борис Ущев (1915-1996) – командир 2-го отряда торпедных катеров 1-го гвардейского дивизиона торпедных катеров бригады торпедных катеров Краснознамённого Балтийского флота. 27 сентября 1941 года катера под командованием Бориса Ущева атаковали эскадру противника в составе крейсера «Лейпциг» и 5 миноносцев с прикрытием из 5 самолётов. В этом бою удалось потопить немецкий крейсер и два миноносца, прорвавшись сквозь шквальный огонь кораблей и самолётов противника, пришёл на помощь терпящему бедствие экипажу торпедного катера №83. За умелую организацию атаки группы вражеских кораблей Борису Ущеву было досрочно присвоено звание старшего лейтенанта. А в июне 1944 года он был представлен к званию Героя Советского Союза.

Павел Чалов (1921-2000) – с июня 1941 года командир сторожевого катера дивизиона сторожевых катеров Охраны водного района Таллинского и Кронштадтского морских районов Краснознамённого Балтийского флота. К октябрю 1944 года младший лейтенант Павел Чалов совершил более двухсот боевых выходов. В октябре 1944 года катер Чалова совершил высадку на Моонзундские острова 595 десантников. Его катер сбил три самолёта, потопил подводную лодку и два катера, а также обезвредил семь магнитных мин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года Павлу Чалову присвоено звание Героя Советского Союза.