Воздушный парад завершился в Москве

В Москве завершился воздушный парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Над Красной площадью прошли 75 военных самолетов и вертолетов.

Открыли парад многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ, военно-транспортные Ми-26, транспортно-боевые Ми-35М, разведывательно-ударные «Аллигаторы» Ка-52 и «Ночные охотники» Ми-28 в составе пилотажной группы «Беркуты».

За ними проследовали авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50У и транспортные самолеты Ил-76МД, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, модернизированные истребители МиГ-29СМТ и фронтовые бомбардировщики Су-24.

Гвоздем программы стал пролет четырех новейших истребителей Су-57. Отметим, что этот самолет впервые принял участие в параде в 2018 году, но тогда над городом прошли два самолета.

Также в параде приняли участие истребители МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и новейшие многофункциональные истребители Су-35С. После этого над столицей прошли авиагруппы «Русские витязи» и «Стрижи» на самолетах Су-30СМ и МиГ-29.

Закрыла парад шестерка штурмовиков Су-25. Они окрасили столичное небо специальным дымом в цвета российского триколора.

Год назад воздушную часть военного парада на Красной площади отменили из-за погодных условий. В этом году из-за эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса российские власти вынуждены были отложить массовые мероприятия, намеченные на 9 Мая. Тем не менее авиационные парады и салюты пройдут по всей стране, а акция «Бессмертный полк» - в онлайн-формате.