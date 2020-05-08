Спасибо за Победу: военнослужащие ЦВО провели концерт для ветерана в Самаре

Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии ЦВО провели концерт у окна 96-летнего участника Великой Отечественной войны, кавалера двух Орденов Красной Звезды Ивана Посашкова из Самары.

Персональный праздник начался с поздравления и передачи фронтовику цветов и подарков, а также писем от военнослужащих. Творческий коллектив Дома офицеров исполнил для ветерана песни под гитару, а военный оркестр сыграл марши «На безымянной высоте», «В землянке», «Синий платочек» и «День Победы». Соседи, наблюдавшие за концертом из окон и с балконов, хлопали и поздравляли Посашкова с праздником и благодарили за победу.

Командовавший в годы войны пулеметной ротой и дослужившийся в послевоенные годы до начальника штаба дивизии ветеран поинтересовался, умеют ли участники оркестра подавать боевые сигналы «Общий сбор» и «Слушайте все». Услышав знакомые сигналы, он похвалил горниста, и поблагодарил всех за поздравление.

Иван Посашков родился 10 октября 1924 года в деревне Вторая Николаевка Кинельского района Самарской губернии. В 1942 году в возрасте 18 лет поступил на обучение в Ашхабатское пехотное училище. В том же году получил первое офицерское звание и был отправлен на фронт. К концу войну дослужился до командира пулеметной роты.

За личную отвагу и мужеству был награжден двумя Орденами Красной Звезды, а также медалью «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и другими. После войны продолжил службу, дослужился до начальника штаба 43 стрелковой Дважды Краснознаменной дивизии. Ушел на пенсию в звании полковника.