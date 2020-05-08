Военные химики ЦВО продезинфицировали улицы и парки в Самарской области
В Самарской области расчеты оперативного реагирования полка РХБЗ 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа начали дезинфекцию объектов массового посещения. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин, после обращения региональных властей.
Специалисты, вооруженные авторазливочными станциями АРС-14КМ, провели специальную обработку внутренней и прилегающей территории Струковского парка, городского и Рубежного кладбища города Самары. В Тольятти военные химики продезинфицировали объекты Центрального, Комсомольского и Автозаводского районов.
Всего военнослужащие обработали территорию площадью более 40 тысяч квадратных метров, использовав более 25 тонн дезинфицирующего раствора ДТС-ГК.
Восьмого мая запланирована обработка набережной реки Волги, парков: 50-летия Октября, Юрия Гагарина, Щорса, Победы и Дружбы.