Первый Ил-76 ВКС РФ из Италии прибыл на аэродром Чкаловский

Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Италии прибыл на аэродром Чкаловский.

После проведения обязательных процедур термометрии и экспресс-тестирования военнослужащих на наличие коронавирусной инфекции, на аэродроме с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер проходит торжественная церемония встречи прибывшего из Италии личного состава.

Накануне российские военнослужащие совершили марш из пункта временной дислокации в города Бергамо на аэродром Виллафранка города Вероны, где осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 для убытия на Родину.

С 22 марта по 7 мая 2020 г. специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.