Командующий ЗВО поздравил ветеранов с 75-й годовщиной Великой Победы

Командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев поздравил фронтовиков с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда! 9 мая наш народ отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Эту Победу вы одержали, пройдя суровые испытания. Ваш подвиг, стойкость, мужество и несгибаемая воля всегда будут примером для новых поколений защитников Отечества», - сказал он.

Журавлев отметил, что сегодня личный состав Западного военного округа, следуя славным боевым традициям, с честью выполняет важнейшие задачи по обеспечению военной безопасности государства. На полигонах днем и ночью продолжается боевая учеба, в части поступает новейшее вооружение и боевая техника, добавил он.

«Дорогие ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, мира и добра! С праздником! С Днем Победы!», - заявил генерал-полковник Александр Журавлев.

Войска (силы) Западного военного округа дислоцированы на территории 26 субъектов северо-запада и центра страны, в боевой состав ЗВО входят Балтийский флот, две общевойсковые и танковая армии, Ленинградская армия ВВС и ПВО, а также соединения и воинские части непосредственного подчинения.