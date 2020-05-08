Триколор в небе: в День Победы в Москве выпустят салют в цветах флага РФ

Московское небо 9 мая озарит уникальный салют в расцветке российского триколора, который запустят на Поклонной горе и Лужнецкой набережной. Начиная с 8 минуты на протяжении 40 секунд будут выпущены фейерверочные изделия, которые озарят ночное небо искристыми снопами белых, синих и красных расцветок.

Накануне военнослужащие Западного военного округа осуществили заряжание более 12 тысяч фейерверков более 55 видов расцветки и калибров. Огни будут иметь купола диаметром до 300 метров, а высота их подъема превысит 500 метров, сообщили в пресс-службе округа.

Также военнослужащие ЗВО провели тренировку с артиллерийскими орудиями ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Аналогичные тренировочные мероприятия в канун празднования Великой Победы проходят во всех военных округах.