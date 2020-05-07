Путин внес в дисциплинарный устав запрет на гаджеты в воинских частях

Владимир Путин внес дополнения в дисциплинарный устав Вооруженных сил России. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Согласно внесенным изменениям, военным запрещается использовать гаджеты, которые передают аудио- и фотоматериалы, а также отслеживают геолокацию. Телефоны, планшеты и другую технику нельзя иметь при себе во время боевых учений, выполнения миротворческих или антитеррористических задач за пределами стран. Также их нельзя использовать в воинских частях, во время службы, наряда, прохождения сборов.

Еще одно дополнение к дисциплинарному уставу - запрет на указание сведений о службе в интернете и СМИ.

Кроме того, нельзя делиться данными о дислокации и передислокации органов военного управления.