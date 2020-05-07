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Мини-парад и концерт во дворе: ветеранов поздравили с Днем Победы в Ленобласти

Роман Закурдаев
Андрей Аркадьев
18:41 07.05.2020
Военнослужащие Лужского гарнизона устроили парад для двух ветеранов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ветеранов, проживающих в Лужском гарнизоне в Ленинградской области, поздравили с предстоящим Днем Победы. Духовой оркестр исполнил песни военных лет прямо под окнами их домов.

Вначале военнослужащие обработали тротуар  химическим раствором - обязательная мера безопасности. Затем прямо у подъезда в защитных масках и перчатках они встретили 92-летнего Валентина Михайловича Гребнева.

Персональное поздравление ветерана стало праздником для жителей нескольких домов. Люди, соблюдая режим самоизоляции вышли на балконы, чтобы послушать военные песни и увидеть импровизированный парад техники: противотанковые пушки, боевые разведывательные машины и установка системы реактивного залпового огня «Град».

Гребнев - Герой Соцтруда, почетный житель Ленинградской области, в родной Луге его знают несколько поколений горожан. Именно здесь, в столице партизанского края еще будучи совсем мальчишкой он примкнул к подпольному движению - взрывал железнодорожные пути, переправы, закладывал мины на трассах.

«Мне было 16 лет и я партизанил, был тяжело ранен. Шесть месяцев лежал в госпитале», - вспоминает Гребнев.

Мини-парад и концерт во дворе военнослужащие артиллерийской бригады западного округа организовали меньше чем за сутки.

«Вчера мы ему вечером об этом сказали. Он с терпением ждал весь день, готовился. Но раскрывать все секреты мы не стали. Сюрприз был для него довольно таки большой. Не ожидал он такого», - сказал начальник Лужского военного гарнизона, командир артиллерийской бригады Станислав Котин.

Еще один лужский ветеран,  Герой Советского Союза Александр Иванович Семенов, не мог увидеть необычный парад лично. Здоровье не позволило встать ему с кровати, поэтому под его окнами оркестр исполнил песню «День Победы».

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