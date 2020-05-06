«Вы помогли больше, чем мы могли ожидать»: министр обороны Сербии обратился к военным РФ

Министр обороны Сербии Александр Вулин высоко оценил профессионализм специалистов из РФ и выразил благодарность за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Вместе с заместителем мэра Белграда Гораном Весичем он прибыл в оперативный штаб сводного отряда РХБЗ в столице Сербии.

«Я хотел бы воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить за все, что вы сделали для нашей страны в столь тяжелое время. Вы нам помогли значительно больше, чем мы могли ожидать, благодаря моему личному другу - министру Сергею Шойгу, который всегда приходил к нам на помощь», - подчеркнул Александр Вулин.

Заместитель мэра Белграда также поблагодарил российских военнослужащих за помощь и вручил специалистам сводного отряда подарочные книги об истории двусторонних отношений братских народов России и Сербии.

Сводные российско-сербские расчеты РХБЗ продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 16 объектов в городах Нови-Княжевац, Баня-Ковиляча, Лозница и Шабац.

Российские военные врачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в больницах городов Лиг, Топола, Нови-Бечей, Новя-Княжевац и Баня-Ковиляча.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 16 объектах в 33 городах Республики Сербия. Всего обработано более 346 зданий и сооружений, общей площадью более 1,42 миллиона квадратных метров, участков дорог - 68, общей площадью около 478 тысяч квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 785 пациентов, инфицированных COVID-19.