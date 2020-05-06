Медцентр Минобороны в Воронеже строится с опережением графика

Инфекционный центр в Воронеже для пациентов с COVID-19 строится с опережением графика. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

«На сегодняшний день общий процент готовности – 10%, на объекте задействовано 376 человек и 66 единиц техники. Работы идут абсолютно даже с опережением графика, почти полностью залита фундаментная плита, приступили к установке и монтажу металлоконструкций на объекте», - сказал он на селекторном совещании военного ведомства.

По словам Иванова, строительные работы ведутся 24 часа в сутки, задействован оперативный штаб, который развернут на строительной площадке.

«Уже с сегодняшнего дня начинается контрактация по основному медицинскому оборудованию и специализированным материалам», - сказал замминистра.

Медцентр рассчитан на 200 коек, работы планируется завершить до 1 июля 2020 года, добавил он.

Построить медцентр поручил президент РФ Владимир Путин после разговора с губернатором Воронежской области. Напомним, Минобороны отвечает за создание еще 16 таких центров по всей стране.