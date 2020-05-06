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Небесный строй: как пройдет воздушный парад в честь Дня Победы

Ян Брацкий
01:35 06.05.2020
Всего в воздушном параде в ознаменование 75-ой годовщины Великой Победы будет задействовано 75 воздушных судов.
Небесный строй: как пройдет воздушный парад в честь Дня Победы
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Минобороны России рассказали, каким будет авиационный парад в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне над Красной площадью. Соответствующая инфографика размещена на официальном сайте оборонного ведомства.

В авангарде воздушных судов окажется вертолет Ми-26. Сразу за ним проследует четверка Ми-8. Следующие группы винтокрылых машин будут пролетать над главной площадью страны пятерками. Сначала Ми-35, следом Ка-52, а замыкать пролет вертолетов будет квинтет Ми-28Н.

© Минобороны РФ

Следом за ними небесную синеву разрежут крыльями стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС. Потом в небе над Кремлем прогремит тройка транспортников Ил-76, предваряющих пролет самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

После в небе будет устроено представление с имитацией воздушной дозаправки Ту-160. Далее с равными интервалами пролетят четверки МиГ-29, Су-24, Миг-31К и Су-57.

Цветами российского триколора небо над столицей разукрасит шестерка Су-25. Вишенкой на торте воздушного парада станет знаменитый «Кубинский бриллиант» в исполнении пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». В завершении парада над Красной площадью пролетят Су-30СМ, Су-34 и Су-35С.

© Минобороны РФ
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