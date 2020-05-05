Штурвал на себя: кадры полетов Су-25 в ЮВО перед парадом в честь Дня Победы

Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае провели тренировочные полеты перед воздушным парадом в честь Дня Победы.

В небо поднялись самолеты Су-25СМ3 и Су-25УБ 4-й армии ВВС и ПВО. Летчики провели тренировку демонстрационного пролета авиации, который состоится утром 9 мая в небе над южными городами России.

О подготовке к предстоящим мероприятиям рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«Демонстрационные пролеты авиации будут проведены 9 мая в 12 городах на территории округа, а также в Ереване на авиационной базе ЮВО в Республике Армения. Пролеты авиации синхронизированы с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков, а также согласованы с главами администраций субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», - отметил Дворников.

Всего будет задействовано 126 самолетов и 84 вертолета от соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО и российской авиабазы в Армении, сообщили в пресс-службе округа.

Свидетелями демонстрационных пролетов станут жители Ростова-на-Дону, Волгограда, Каспийска, Новороссийска, Краснодара, Владикавказа, Ставрополя, Севастополя, Керчи, Грозного, Астрахани, Ейска и Еревана.