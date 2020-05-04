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На прочном фундаменте: военные строители приступили к возведению нового медцентра в Воронеже

Ян Брацкий
05:00 04.05.2020
В работах задействовано более 250 человек и более 40 единиц строительной и специальной техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершают заливку фундамента будущего многопрофильного медицинского центра в Воронеже. Уже сегодня начнется поставка на строительную площадку первых металлоконструкций для возведения каркаса здания.

Ранее военнослужащие подготовили площадку под строительство нового медцентра, выполнили расчистку территории и устройство котлована.

Медцентр в Воронеже будет построен по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализован и сдан на прошлой неделе в подмосковном Подольске. Такой же проект реализовывается в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны в Хабаровске.

На прошлой неделе военные строители завершили строительство и сдали в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных медицинских центров. Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.

Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 человек среднего и 800 сотрудников младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 специалистов, как военных, так и гражданских.

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