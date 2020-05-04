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Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» вернулся в Балтийск из дальнего похода

Роман Захаров
18:03 04.05.2020
На торжественном мероприятии, посвященном возвращению корабля, экипажу были вручены традиционные хлеб-соль и жареный поросенок. Отличившиеся в дальнем походе моряки были награждены ведомственными знаками отличия.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня» зашел в военную гавань города Балтийска после выполнения задач дальнего океанского плавания.

Отряд этих кораблей, выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Балтийск 1 октября прошлого года и взял курс в Индийский океан. Дальний поход проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ РФ. Главными целями дальнего похода являлись демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствии с планами боевой подготовки, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского Рога.

Корабли во главе с СКР «Ярослав Мудрый» в декабре 2019 года впервые приняли участие в морской части российско-индийских учений «ИНДРА-2019», трехсторонних маневрах с Китаем и Ираном «Пояс морской безопасности» и в российско-японских учениях, направленных на противостояние пиратам.

Всего СКР «Ярослав Мудрый» и суда обеспечения находились в походе более семи месяцев, оставив за кормой свыше 30 тысяч морских миль. Можно сказать, что этот поход моряков Балтфлота стал самым протяженным и самым длительным.

Во время похода экипажем сторожевого корабля были проведены учения и тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне, обеспечению навигационной безопасности, организации связи и управления. Свою морскую выучку совершенствовали бойцы морской пехоты, находящиеся на борту судна. В период похода они провели десятки занятий по огневой подготовке с выполнением практических стрельб из различных видов стрелкового оружия.

Еще одним достижением экипажей отряда на завершающем этапе похода стал беспрецедентный трансконтинентальный переход вокруг Африки, совершенный впервые в новейшей истории Балтийского флота.
На торжественном митинге, посвященном встрече военного судна, присутствовали представители командования Балтфлота, соединения надводных кораблей флота.

Командир СКР капитан 2-го ранга Михаил Наволоцкий сообщил командующему Балтийским флотом адмиралу Александру Носатову о том, что корабль вернулся из дальнего похода в исправном состоянии и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению. Носатов от имени членов Военного совета флота поздравил экипаж с успешным выполнением поставленных задач дальнего океанского плавания и пожелал новых успехов в боевой учебе.

Согласно традиции, экипажу были вручены хлеб-соль и жареный поросенок. Отличившиеся в дальнем походе моряки были награждены ведомственными знаками отличия.

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