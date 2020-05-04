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Новейшие истребители Су-57 и летающий локатор А-50: какая техника участвовала в репетиции авиационной части Парада в Москве

Иван Линдеманн
13:26 04.05.2020
Над Москвой в честь 75-летия Победы в общей сложности пролетели 75 самолетов и вертолетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Летчики начали финальные репетиции Парада Победы, авиационная часть которого, несмотря на пандемию коронавируса, состоится  9 мая.

Над центром Москвы в понедельник, 4 мая, пролетели вертолеты, истребители, штурмовики, бомбардировщики, самолеты военно-транспортной авиации и даже стратегические ракетоносцы.

Всего в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне жители столицы могли увидеть 75 самолетов и вертолетов.

Первой перед зрителями предстала группа Ми-8 во главе с самым большим в мире вертолетом Ми-26. За ними пролетели Ми-35, Ка-52 «Аллигатор» и «Ночные охотники» Ми-28Н.

Далее в небе появился настоящий летающий локатор А-50. На его борту находится радиолокационная станция и 10 человек расчета. Следом - сразу три больших машины военно-транспортной авиации Ил-76. Они применяются для перевозки разных грузов, техники, солдат.

После Ил-76 в небе появились дальние бомбардировщики Ту-95. Эти самолеты могут донести свои бомбы до любой точки земного шара.

Затем зрители могли наблюдать стратегический ракетоносец «Белый лебедь», ракетоносцы Т-22М3, Т-160, воздушный заправщик Ил-78м, легкие истребители Миг-29, бомбардировщики Су-24, перехватчики ракет Миг-31.

В числе последних над Москвой появились самые новые истребители российских ВКС -  Су-57. Это боевые самолеты пятого поколения, аналогов которым нет в мире.

Девятого мая это грандиозное действо в небе состоится вновь. Воздушные Парады, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 32 городах России.

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