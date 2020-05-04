За неделю на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» поступило более 600 тысяч заявок

С начала регистрации в виртуальном шествии Бессмертного полка России «Бессмертный полк онлайн» прошла уже неделя. Ежедневно популярность акции набирает обороты. К настоящему моменту на участие в шествии поступило свыше 600 тысяч анкет.

По любым интересующим вопросам можно проконсультироваться по телефону 8-800-20-1945-0. Специалисты работают в круглосуточном режиме. Все обращения анализируются организаторами, которые вносят корректировки в форму подачи заявки.

Теперь участвовать в виртуальном шествии могут и те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов: данное поле можно оставить пустым. Также из формы заявки были убраны такие параметры, как указание степени родства с публикуемым героем, а указывать даты рождения и смерти стало необязательным.

Принять участие в проекте «Бессмертный полк онлайн» можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.

Партнерами проекта являются ПАО «Сбербанк» и Mail.ruGroup, главным информационным партнером - издательский дом «Аргументы и факты».

Трансляцию шествия «Бессмертный полк онлайн» 9 Мая, как ожидается, покажут на медиаэкранах РФ, в том числе Москвы, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России www.polkrf.ru и www.polk.press.

Все, кто желает рассказать о подвиге своих ветеранов на личных страницах в соцсетях, могут размещать эту информацию с официальными хештегами #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.