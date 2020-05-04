Силы Северного флота приступили к слежению за зашедшей в Баренцево море корабельной группой НАТО
Группировка состоит из трех эсминцев ВМС США и фрегата ВМС Великобритании.
© Фото: US Navy, via, Globallookpress
Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО, которая 4 мая зашла в акваторию Баренцева моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Группировка НАТО состоит из трех эсминцев УРО - «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США - и фрегата УРО «Кент» ВМС Великобритании.