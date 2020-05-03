Встречали аплодисментами: российские и итальянские специалисты обработали три пансионата в Брешиа

Военнослужащие Минобороны России и итальянские военные провели дезинфекцию трех лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа.

Руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со словами благодарности и аплодисментами.

Совместными усилиями были проведены дезинфекционные мероприятия в трех лечебных учреждениях города Брешиа. В мероприятиях по обеззараживанию объектов приняли участие более 30 военнослужащих и семь единиц специальной техники.

В праздничные дни мая работы по проведению дезинфекционных мероприятий, а также деятельность врачебно-сестринских бригад и специалистов мобильного лабораторного комплекса продолжатся в полном объеме.

Всего российскими специалистами войск РХБЗ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 109 здания и сооружения, более 1 миллиона и 50 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 330 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.