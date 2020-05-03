В Армении прошла генеральная репетиция пролета боевой авиации ЮВО и Минобороны ко Дню Победы

Летчики оперативно-тактической и армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении провели генеральную репетицию пролета в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажи истребителей Миг-29 и Су-30СМ, штурмовика Су-25 и на вертолетах Ми-8МТВ выполнили пролет над мемориальным комплексом «Мать Армения» в парке Победы, после чего летчики современных Миг-29 выполнили фигуры высшего пилотажа с отстрелом 75 тепловых ловушек над Вечным огнем.

«Мы выполнили учебно-тренировочные полеты на нашей авиабазе и готовимся к параду. Мы выполняем групповые полеты в составе пар, звеньев, отрабатываем те фигуры, которые необходимо будет продемонстрировать при выполнении воздушного парада», - рассказал старший летчик Ми-8МТВ авиабазы ЮВО в Армении капитан Руслан Бердюгин.

9 мая в 10 часов по московскому времени над Арменией экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационной базы Эребуни ЮВО и Минобороны Армении выполнят демонстрационный пролет.

«Мы пройдем воздушным строем у мемориального комплекса «Мать Армения», над Вечным огнем, тем образом увековечив память воинов, павших в боях Великой Отечественной войны», - подчеркнул Бердюгин.

Впервые в демонстрационном пролете принимают участие экипажи современных истребителей Су-30СМ Вооруженных Сил Армении. Всего в праздничных мероприятиях задействовано около 20 единиц военной и авиационной техники.

«9 мая это самый важный и самый главный праздник нашей Родины. Самое главное, нам выпала честь, пройти воздушным парадом с летчиками Министерства обороны. У нас нет права на ошибку, как когда-то, 1418 дней и ночей страшной войны, не было и у вас, потому что за вами ваша Родина, ваши близкие», - поздравил с наступающим праздником ветеранов капитан.

В этом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 мая, в том числе шествие «Бессмертного полка» и парад на Красной площади, отложены. В День Победы состоится только авиационная часть парада, акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн, а по окончании праздника в Москве и еще пяти городах-героях прогремят салюты.