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Главком ВМФ РФ поставил задачи перед флотом на летний период

Ян Брацкий
00:00 01.06.2020
Военно-Морской Флот продолжит выполнять задачи по военно-морскому присутствию в Мировом океане, освоению Арктической зоны, испытаниям новой техники и вооружений, которыми оснащаются флоты, заверил адмирал. 
Главком ВМФ РФ поставил задачи перед флотом на летний период
© Фото: Минобороны России

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов подвел итоги деятельности и подготовки сил Военно-Морского Флота (ВМФ) в зимнем периоде обучения и поставил задачи на летний период 2020 года. Мероприятие состоялось в ходе заседания Военного Совета ВМФ в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

Евменов отметил, что в зимнем периоде обучения ВМФ России проводил активную боевую подготовку по надводной, подводной, воздушной и береговой составляющим. Наплаванность надводных кораблей в зимнем периоде составила более около 5300 суток, подводных лодок - свыше 1000 суток. Налет в морской авиации составил около свыше 12800 часов, что составляет более 100% от плана, пишет «Красная Звезда». 

В береговых войсках подготовлено свыше 20 ракетных дивизионов, а воздушно-десантная подготовка в береговых войсках составила около 9500 прыжков. 

«В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в сжатые сроки подготовлены и проведены 9 мая досрочные выпуски из военно-морских учебных заведений. Более тысячи молодых лейтенантов, 142 выпускника военно-морской академии и 192 офицера, прошедших обучение в военном институте дополнительного образования, пополнили ряды Военно-Морского Флота. Необходимо в летнем периоде обучения организовать им достойный прием, качественное решение социальных вопросов и, быстрое, вхождение в должность», - отметил Главком ВМФ на заседании Военного Совета в Адмиралтействе. 
 

Как сообщил Главком ВМФ, в зимнем периоде обучения на воду спущены очередные серийные корабли океанской зоны - корвет «Ретивый» и фрегат «Адмирал Головко», что является подтверждением эффективности госпрограммы кораблестроения. Всего в состав флота до конца 2020 года будут приняты 35 кораблей и судов различных классов, отметил Главком флота.

На совете были обсуждены также вопросы организации и выполнения мероприятий боевой подготовки в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции, уточнены и утверждены задачи на летний период обучения.

«В летнем периоде обучения, и этот вопрос мы обсудили на Военном Совете ВМФ, будет уделено большое внимание состоянию и совершенствованию боевых возможностей морской пехоты и береговых войск. Нам необходимо иметь в составе Военно-Морского Флота морскую пехоту, всесторонне подготовленную, оснащенную современным оружием и военной техникой, способную в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи как самостоятельно, так и в составе межвидовых группировок», - подчеркнул Евменов.

Военно-Морской Флот продолжит выполнять задачи по военно-морскому присутствию в Мировом океане, освоению Арктической зоны, испытаниям новой техники и вооружений, которыми оснащаются флоты, заверил адмирал. На должном уровне будет поддерживаться потенциал группировок атомных подводных лодок на Северном и Тихоокеанском флотах.

Продолжится серийное строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, патрульных кораблей проекта 22160 для Черноморского флота, малых ракетных кораблей проекта 22800 для Балтийского флота, а также кораблей противоминной обороны проекта 12700, подчеркнул Николай Евменов. 

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