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Экипажи противолодочных кораблей Северного флота приступили к учениям в Баренцевом море

Наталия Майорова
17:44 31.05.2020
Противолодочники отработают совместные действия в поисковом ордере, маневрирование и атаку подводного «противника».
Экипажи противолодочных кораблей Северного флота приступили к учениям в Баренцевом море
© Фото: Минобороны РФ

Корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приступила к отработке противолодочных задач в Баренцевом море. В ее составе малые противолодочные корабли «Брест», «Юнга» и «Снежногорск».

Накануне корабли выполнили этап развертывания сил в море. Экипажи тральщиков «Ядрин» и «Ельня» обеспечили выход противолодочных кораблей из главной базы флотилии – Полярного в Кольский залив и в Баренцево море.

Кроме того, на полигонах боевой подготовки Северного флота корабельной поисково-ударной группе предстоит выполнить поиск атомной подводной лодки условного противника, роль которого исполнит экипаж многоцелевой подводной лодки одного из соединений подводных сил СФ.

Противолодочники отработают совместные действия в поисковом ордере, маневрирование и атаку подводного «противника». Учения продлятся несколько дней, а по завершении выполнения учебно-боевых задач малые противолодочные корабли вернутся на базу в город Полярный.

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