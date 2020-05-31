Экипажи противолодочных кораблей Северного флота приступили к учениям в Баренцевом море

Корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приступила к отработке противолодочных задач в Баренцевом море. В ее составе малые противолодочные корабли «Брест», «Юнга» и «Снежногорск».

Накануне корабли выполнили этап развертывания сил в море. Экипажи тральщиков «Ядрин» и «Ельня» обеспечили выход противолодочных кораблей из главной базы флотилии – Полярного в Кольский залив и в Баренцево море.

Кроме того, на полигонах боевой подготовки Северного флота корабельной поисково-ударной группе предстоит выполнить поиск атомной подводной лодки условного противника, роль которого исполнит экипаж многоцелевой подводной лодки одного из соединений подводных сил СФ.

Противолодочники отработают совместные действия в поисковом ордере, маневрирование и атаку подводного «противника». Учения продлятся несколько дней, а по завершении выполнения учебно-боевых задач малые противолодочные корабли вернутся на базу в город Полярный.