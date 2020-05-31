Ритуал демонстрации Боевого знамени состоялся на торжествах в честь юбилея воссоздания 58-й армии

Воинский ритуал демонстрации личному составу Боевого знамени объединения с новой наградой орденом Суворова, который накануне был вручен министром обороны Сергеем Шойгу, состоялся на торжествах, в рамках празднования 25-летия воссоздания 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной на Северном Кавказе.

Также в рамках праздничных мероприятий состоялось открытие памятника «Воинам 58-й армии, павшим в боях» и митинг, посвященный открытию бюста Героя России генерал-полковника Геннадия Трошева первого командующего объединением.

Сегодня общевойсковое объединение является крупнейшим в составе Южного военного округа. Соединения и воинские части 58-й армии дислоцируются на территории Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Военная база, входящая в состав объединения размещается на территории Южной Осетии. В составе сил мотострелковые, артиллерийские и ракетные соединения, воинские части различных родов войск, оснащенные самыми современными образцами вооружения, военной и специальной техники.