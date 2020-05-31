Морская авиация Балтийского флота примет участие в Параде Победы в Калининграде

В военном параде войск Калининградского гарнизона после прохождения механизированной колонны в небе над центром города пролетят самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

Двадцать четвертого июня в небе над Площадью Победы пролетят в общей сложности 20 самолетов и вертолетов, среди которых - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8 и другие.

Высота полета боевых машин составит от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

Более того: к воздушному показу авиатехники будут привлечены лучшие пилоты морской авиации Балтийского флота. В ближайшее время авиация приступит к тренировкам на Чкаловске под Калининградом, Черняховске и на военном аэродроме в поселке Донское.