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Военнослужащие ЗВО приступили к тренировкам Парада Победы в Петербурге

Кирилл Васин
16:49 30.05.2020
Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.
Военнослужащие ЗВО приступили к тренировкам Парада Победы в Петербурге
© Фото: Предоставлено пресс-службой Западного военного округа

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев провел рабочее совещание по подготовке и проведению военного парада в Санкт-Петербурге в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба округа.

«В Санкт-Петербурге 24 июня в военном параде на Дворцовой площади примет участие 4,8 тысячи военнослужащих соединений и воинских частей округа, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов, суворовцев и воспитанников юнармейских отрядов. Самые юные участники предстоящего парада смогут принять в нем участие только с разрешения родителей или их законных представителей», - сообщил генерал-полковник Александр Журавлев.

Командующий войсками ЗВО потребовал руководителей всех степеней обратить особое внимание на комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие COVID-19, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

В настоящее время участники парада приступили к тренировкам, которые проводятся в местах постоянной дислокации. Сводные тренировки пройдут на военном аэродроме, также запланированы тренировки на Дворцовой площади.

Ранее сообщалось, что Парад Победы в Санкт-Петербурге пройдет с ограничениями из-за коронавируса. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

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