Военные ЮВО провели дезинфекцию полевых госпиталей в Бунайкске и Ботлихе

Специалисты войск РХБ защиты провели полную дезинфекцию полевых госпиталей в поселках Ботлих и Буйнакск в Дагестане, а также подъездных путей и территорий, к ним прилегающих.

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) к 28 мая обработали около 60 объектов и территории площадью более восьми тысяч квадратных метров. К работам были привлечены расчеты авторазливочных станций АРС-14 КМ. Специалисты санитарно-эпидемиологических отделений полевых госпиталей произвели обработку всех внутренних помещений и оборудования.

При проведении дезинфекции был задействован сводный отряд РХБ защиты ЮВО, в составе около 160 военнослужащих и более 70 единиц специальной техники.

Развернуть строительство медицинского центра не менее чем на 200 мест в Дагестане, в котором будут лечить от коронавируса, поручил Министерству обороны президент РФ Владимир Путин. Позднее было принято решено, что медцентры по типовому проекту Минобороны будут построены сразу в трех городах Дагестана: в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Кроме того, в регионе решено развернуть еще два мобильных госпиталя в Буйнакске и Ботлихе.