Истребители ВКС РФ трижды за неделю поднимались для перехвата разведчиков

За минувшую неделю у границ РФ вел разведку 21 иностранный самолет-разведчик и 5 разведывательных БПЛА, следует из инфографики Минобороны, опубликованной в газете «Красная Звезда». Истребители ВКС РФ из состава дежурных по ПВО сил трижды поднимались на их перехват.

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Нарушений воздушного пространства не допущено.

В Вооруженных силах за неделю также провели более 1 тысячи практических мероприятий на 35 полигонах. В море находились более 70 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения. Также было совершено более 7 тысяч прыжков с парашютом. А на 71 аэродроме отработали 243 летные смены.