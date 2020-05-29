Работа продолжается: Минобороны РФ ведет строительство трех медцентров в Дагестане

В Каспийске, Дербенте и Хасавюрте продолжается работа по строительству новых многопрофильных медицинских центров в Республике Дагестан. По тем же типовым проектам были построены 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

Изначально Минобороны РФ планировала строительство 200-коечного госпиталя, но учитывая территориальные особенности региона и сложившуюся санитарно-эпидемическую было принято решение о возведении сразу трех новых госпиталей.

Центры будут располагаться на юге, севере и в центральной части республики, что позволит создать распределенную систему медицинского обеспечения для оказания помощи населению.

Каждый центр будет оборудован современными аппаратами ИВЛ и УЗИ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, анализаторами крови, а самое основное - новейшей ПЦР-лабораторией для проведения исследований на COVID-19.

Строительство осуществляется по поручению президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу - три центра общей численностью на 200 койко-мест с современным медицинским оборудованием необходимо возвести до 30 июня 2020 года.

Напомним, что в настоящее время республика находится на пятом месте по числу инфицированных COVID-19. Дагестан уступает лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Нижегородской области. Всего в нашей стране с начала распространения инфекции зарегистрировано 379 051 пациентов.и