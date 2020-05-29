«Легендарная профессия военного автомобилиста»: Булгаков рассказал о развитии техники, личном составе и новинках, которыми можно гордиться

Ежегодно 29 мая в России отмечают День военного автомобилиста. В этом году автомобильной службе- 110 лет. За это время парк военных автомобилей прошел насыщенный эволюционный путь. Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков в интервью газете «Красная звезда» отметил, что за последнее десятилетие военную автомобильную технику дополнили новые классы – защищенные автомобили, армейские снегоходы и армейские мотовездеходы, армейские внедорожные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления, специальные транспортные средства типа «багги».

«В настоящее время важные направления развития военной автомобильной техники заключаются в применении технологий искусственного интеллекта, роботизации, возможности использования в особо тяжелых природно-климатических и дорожно-грунтовых условиях Арктики и стопроцентной локализации производства на территории РФ», - рассказал Булгаков.

Процесс создания современных военных автомобилей также представляет интерес. По словам замминистра обороны, каждый принятый на вооружение образец военной автомобильной техники проходит сложный путь от разработки тактико-технического задания на его создание до принятия на снабжение, организации серийного производства и последующей войсковой эксплуатации. Также он проходит различные испытания, эксплуатацию. Весь этот цикл исключает попадание в войска некачественной техники.

«Достаточно сказать, что около 95 процентов подвижного наземного вооружения видов и родов войск ВС РФ смонтировано на автомобильных базовых шасси», - добавил генерал армии.

Но автомобильные войска - это не только машины и техника, это прежде всего люди, и сейчас уделяется особое внимание подготовке военных водителей и технического персонала.

«Высокий уровень подготовки наши водители ежегодно подтверждают победами в конкурсах, проводимых в рамках Армейских международных игр "Мастера автобронетанковой техники", "Рембат", "Военное ралли", "Дорожный патруль". Профессия военного автомобилиста – самая массовая в Вооруженных Силах. В мирное время она обеспечивает боевую готовность всего мобильного вооружения и техники, будучи первым номером любого боевого расчета». - объяснил Булгаков.

В войсках с вниманием и уважением относятся к развитию автомобильного транспорта и легендарной профессии военного автомобилиста, отметил замминистра оборонного ведомства и поздравил всех специалистов, ветеранов, инженеров и конструкторов с профессиональным праздником.

Автомобильные войска начинают свою историю в 1910 году, когда в Санкт-Петербурге, по указу императора Николая II, была создана первая учебная автомобильная рота, главной задачей которой являлось обучение и стажировка специалистов для автомобильных частей русской армии.