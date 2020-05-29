Губернатор Костромской области поблагодарил МО за помощь в борьбе с COVID-19

Губернатор Костромской области Сергей Ситников во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Министерство обороны за помощь в оперативном тестировании средств индивидуальной защиты, необходимых при борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Он сообщил, что в первые дни распространения вируса регион испытал дефицит средств индивидуальной защиты. На их изготовление переключились предприятия легкой промышленности. А протестировать костюмы взялись специалисты Военной академии радиохимической, биологической защиты Министерства обороны.

«Благодаря участию в этой работе специалистов костромской Военной академии радиохимической, биологической защиты Министерства обороны удалось быстро протестировать все опытные экземпляры, которые были готовы, получить регистрационные удостоверения на многоразовые защитные костюмы», - рассказал Ситников.

Ситников добавил, что сейчас предприятия региона шьют противочумных костюмов столько, что их даже поставляют в другие регионы страны.