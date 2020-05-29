Под Воронежем военные автомобилисты выстроили большегрузами число 110 в честь юбилея войск

В Воронежской области курсанты и инструкторы учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы оригинальным образом поздравили военных автомобилистов с профессиональным праздником, который отмечается 29 мая, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Молодые люди вначале продемонстрировали свои навыки вождения большегрузов, а затем выстроились в виде числа 110 - в честь 110-летия образования автомобильных войск. Весь процесс записывался на видео с высоты птичьего полета.

Всего для праздничного построения использовалось 12 автомобилей семейства УАЗ, КамАЗ с колесной формулой 4х4, 3х3 и седельный тягач 65 225.