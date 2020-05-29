«От того, как провезем Шойгу, зависит настроение парада»: водитель Aurus о подготовке к 24 июня

Военнослужащие московского гарнизона активно готовятся к Параду Победы. Среди них - водители парадных машин, кому предстоит провезти по Красной площади министра обороны Сергея Шойгу.

Один из тех, кому, возможно, выпадет высокая честь, - капитан Александр Клименков. Выпускник Рязанского автомобильного училища раньше был резервным водителем. Сидя за рулем черного Aurus, он поделился со «Звездой» секретами подготовки к ответственному смотру.

«Чувства самые светлые, яркие. Мы создаем тон и настроение парада, от того, как проедем, как провезем министра обороны и командующего парадом, зависит настроение парада. Волнение, естественно, присутствует, об этом стараешься не думать», - сказал Клименков.

В этом году военный парад на Красной площади, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что с большой долей вероятности этот день сделают выходным.