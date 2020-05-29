Вопросы военной медицины обсудят на «Армии-2020»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который состоится в конце августа в подмосковном парке «Патриот», запланированы мероприятия, посвященные военной медицине.

На круглом столе, посвященном работе медучреждений российского военного ведомства, будет обсуждаться возможность диагностики и лечения пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Также участники заседания будут говорить об оказании скорой медицинской помощи военнослужащим в Москве и Подмосковье.

На форуме обсудят применение новейших информационно-коммуникационных технологий для совершенствования медицинского обеспечения войск, сохранения и укрепления здоровья военнослужащих. Уделят внимание и такой теме, как внедрение современных информационных технологий в ежедневную работу врача.

Участники круглого стола рассмотрят возможности интеграции системы охраны здоровья военнослужащих в Единый цифровой контур отечественного здравоохранения. Также участники обсудят историю развития военной медицины в нашей стране, этапы ее становления, медицинское обеспечение российских армии и флота в разные эпохи.

Также будет рассматриваться современный этап развития военной медицины, оказание помощи раненым в локальных войнах и вооруженных конфликтах.