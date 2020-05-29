Фрегат «Адмирал Григорович» отбил атаку «пиратов» в Индийском океане

Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру» отразили нападение условных пиратов на учениях в Индийском океане, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Морских разбойников изобразил экипаж катера с борта фрегата. По замыслу учений, они попытались захватить буксир. Моряки фрегата заметили, что неизвестный катер на большой скорости движется в сторону спасательного судна.

«После предупреждения личного состава буксира "Профессор Николай Муру" о принятии мер безопасности на борту фрегат совершил боевой разворот в направлении буксира», - говорится в сообщении пресс-службы.

Несмотря на предупреждение, экипаж катера продолжил движение и вскоре открыл огонь по буксиру. Группа антитеррора, находящаяся на борту фрегата, штурмовала судно, обезвредила флибустьеров и передала их пограничникам.

Головной корабль проекта 11 356 «Адмирал Григорович» развивает скорость до 30 узлов, имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, может находиться в автономном плавании до 30 суток. Главное оружие фрегата - ракетный комплекс «Калибр-НК», который способен поражать морские цели на расстоянии до 400 километров, а наземные - до 2 000 километров.

Защищает корабль от атаки с воздуха зенитно-ракетный комплекс «Штиль», а артиллерию представляет артустановка А-190 калибра 100 миллиметров, которая может обстреливать противника на расстоянии до 21 километра.