За рулем «КамАЗа»: курсанты-водители ЦВО отмечают профессиональный праздник

Курсанты-водители окружного учебного центра (ОУЦ) Центрального военного округа (ЦВО) в день 110-летия со дня основания Автомобильных войск (АВ) продолжают совершенствовать профессиональные навыки на тренажерах, учебных площадках и полигонах. Поэтому, отметили праздник за рулем.

Прежде чем сесть за руль реального «КамАЗа» курсанты сдают зачеты по теоретической подготовке, изучают ПДД, вместе с инструкторами разбирают сложные дорожные ситуации. Пройдя обучение на тренажере, курсант имеет право сесть за руль реальной машины и уже проходить обучение на площадке, затем в городе.

Кроме того, программа подготовки включает в себя выполнение учебно-боевых задач на полигонах, в рамках которых водители отрабатывают действия при нападении на автомобильную колонную, по транспортировке раненных и эвакуации вышедшей из строя техники. Это позволяет подготовить специалистов автомобильных войск к выполнению задач в боевых условиях.

Всего за год в окружном учебном центре ЦВО подготавливают свыше 500 специалистов АВ.

Автомобильные войска начинают свою историю в 1910 году, когда в Санкт-Петербурге, по указу императора Николая II, была создана первая учебная автомобильная рота, главной задачей которой являлось обучение и стажировка специалистов для автомобильных частей русской армии.