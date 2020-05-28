Полевой госпиталь ЗВО начал прием пациентов в поселке Ботлих в Дагестане

Жители поселка Ботлих в Дагестане теперь могут получить квалифицированную медицинскую помощь у врачей в полевом госпитале ЗВО. Для этого военнослужащие медицинского подразделения Западного военного округа совершили марш-бросок на две тысячи километров из подмосковного Алабино в Дагестан, после чего оперативно развернули мобильный многопрофильный госпиталь на 100 коек в Ботлихе.

«Все обратившиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением», - сообщили в Минобороны РФ.

Полевой госпиталь оборудован современными аппаратами ИВЛ и УЗИ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, анализаторами крови, а самое основное - новейшей ПЦР-лабораторией для проведения исследований на COVID-19.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны развернуть строительство медцентра не менее чем на 200 мест в Дагестане, в котором будут лечить от коронавируса. Затем подобные медицинские учреждения появятся еще в трех городах Дагестана: в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.