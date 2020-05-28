От строительства с нуля до приема первых пациентов: как работают медицинские центры Минобороны РФ

В Красногорске и Волгограде в специализированных и многофункциональных центрах Минобороны РФ, которые были возведены в кратчайшие сроки, оказывается помощь в лечении коронавирусной инфекции как гражданскому населению, так и военным.

На базе Центрального военного клинического госпитале Минобороны России им. А.А.Вишневского в подмосковном Красногорске был создан корпус для лечения пациентов с коронавирусом.

Он оснащен новейшим медицинским оборудованием, позволяющим осуществлять и диагностику и терапию.

В Волгограде также оказывается полный комплекс медицинских услуг. Центры оснащены современным медицинским оборудованием. Поставлены аппараты компьютерной томографии, ангио-графические и рентгенологические установки, эндоскопическое, лабораторное и патологоанатомическое оборудование, аппарат магнитно-резонансной томографии.

Всего будет возведено 16 современных многофункциональных медицинских центров по всей территории России. Большинство из них уже принимают первых пациентов. Некоторые, как госпиталь в Воронеже, еще достраиваются. На строительной площадке работы ведутся в круглосуточном режиме, задействовано около 1 200 рабочих и 100 единиц специальной техники. В строительство вовлечено около 30 предприятий.