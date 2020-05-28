В кратчайшие сроки: военные железнодорожники ЮВО завершили работы по подготовке площадок для медцентров

Военные железнодорожники ЮВО в кратчайшие сроки завершил работы по подготовке площадок под строительство новых многофункциональных медицинских центров в трех городах Республики Дагестан. Сейчас личный состав приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации – город Кропоткин в Краснодарском крае.

В Каспийске, Дербенте и Хасавюрте за несколько дней военными были выполнены работы по по планировке территории общей площадью свыше 11,5 тысяч квадратных метров, выборке и транспортировке грунта, очистке от кустарников и мелколесья.

Всего к работам в трех населенных пунктах Республики Дагестан привлечены более 70 военнослужащих и 56 единиц специальной техники железнодорожного соединения ЮВО.

Военные медики и специалисты войск РХБ защиты перебрасываются в Дагестан по поручению президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Также было поручено возвести три центра общей численностью на 200 койко-мест с современным медицинским оборудованием до 30 июня 2020 года.

Напомним, что в настоящее время республика находится на пятом месте по числу инфицированных COVID-19. Дагестан уступает лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Нижегородской области.

Ранее подразделения железнодорожных войск ВС РФ обеспечили оперативную подготовку площадок под строительство 16 современных многофункциональных медицинских центров, которые были возведены Минобороны России в кратчайшие сроки в 15 регионах Российской Федерации.